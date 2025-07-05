استمرار حملات غلق المحلات والمقاهي المخالفة التي يديرها أفارقة بأسوان (صور)

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين الى إغلاق وتشميع المحلات والمقاهى والكافيهات المخالفة وغير المرخصة التى يديرها أفراد من جنسيات إفريقية من خلال تنظيم الحملات المتتالية على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية بمختلف المراكز والمدن.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنفيذ حملة إستهدفت المنشآت المخالفة.

وأسفرت عن غلق وتشميع 5 محلات وكافيهات جديدة، ليصل إجمالى ما تم غلقه بداية من يوليو الجارى 53 محلًا وكافيه مخالف.

وشارك فى جهود الحملة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، فضلًا عن مركز إصدار التراخيص بالوحدة المحلية، والإدارة الصحية بإدفو ومكتب العمل، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

فيما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان تنظيم حملاتها الهادفة للسيطرة على المحال المخالفة حيث تم إغلاق وتشميع 18 محل ومقهى مخالف، ليصل الإجمالى إلى 102 محل ومقهى وكافية، وذلك وسط مشاركة من الأجهزة المختصة.

فيما استكملت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين جهودها لفصل التيار الكهربائى عن المحال المخالفة لتوقيتات الغلق المحددة، فضلًا عن غلق وتشميع 12 محلا مخالفا، وهو الذى توازى معه قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز بغلق وتشميع 5 محلات وكافيهات بنطاق قروى وادى خريت، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى نفس السياق تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى المرور الميدانى على المحلات والمقاهى والكافيهات لرصد أى مخالف منها حيث يتم على الفور إتخاذ إجراءات الغلق والتشميع، وقد شهدت الأيام الماضية غلق وتشميع 8 محال وكافيهات، وتم إتخاذ اللازم حيال أصحابها.

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