محافظ أسوان يعتمد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية 2025/ 2026 (صور)

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام أو الخدمات أو الفنى للعام الدراسى القادم 2025/2026 من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى حيث سيكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام 210 درجة.

كما سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام للخدمات 202 درجة، فى حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى والمهنى والخدمات فنى ما بين 140 درجة إلى 230 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها.

جاء ذلك أثناء عرض محمود بدوى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان لقواعد التنسيق على محافظ أسوان والذى أطمئن على مراعاة التنوع فى تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى العام والفنى للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية، والذى يتطلب تشكيل لجان لمتابعة قبول وتحويل المعلمين والطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة.

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