السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

مصرع عاملين سقطا من الطابق الرابع في المنصورة بالدقهلية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقى عاملين مصرعهما اثر سقوطهما من الطابق الرابع بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية .

وكانت مديريه امن الدقهليه تلقت اخطارا من شرطه النجده يفيد بمصرع  عاملين عقب سقوطهما من الدور الرابع من على سقاله بشارع عبد السلام عارف بمدينه المنصوره.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين مصرع  اسلام رجب عبدالمنعم 35 عاما مقيم كفر الشيخ  اثر اصابته باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بقاع الجمجمة واخر مجهول الهوية 60 عاما، اشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بقاع الجمجمة.

وتم نقل الجثتين الى مشرحه مستشفى المنصوره الدولي وجار البحث وكشف هوية العامل الثانى  وتم  تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة. 

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