من يكسب الرهان.. الست منى زكي أم الست أم كلثوم؟!

الفن وسنينه

أخيرًا تقرر عرض الفيلم المنتظر 'الست' عن حياة كوكب الشرق أم كلثوم، وبطولة النجمة منى زكي، في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل، فمنذ إعلان هيئة الترفيه السعودية قبل عام تقريبا عن اعتزامها إنتاج فيلم سينمائي عن أم كلثوم تلعب بطولته النجمة الموهوبة منى زكي، سادت حالة من الجدل الواسع والانقسام إلى فريقين في الوسطين الفني والإعلامي وبين رواد السوشيال ميديا!

الفريق الأول وهم الأكثرية يعتقدون أن منى زكي لا تصلح لتجسيد شخصية أم كلثوم لابتعادها تمامًا عنها من حيث الشكل والملامح والطول والصوت والروح والكاريزما، فضلًا عن أنها لم تكن موفقة في شخصية الأيقونة سعاد حسني في مسلسل السندريلا عام 2006، كذلك يرى هؤلاء المعترضون أن الفنانة صابرين أبدعت أيما إبداع في تقديم شخصية ثومة بمسلسل أم كلثوم، للدرجة التي تجعل مهمة أي فنانة أخرى تقدم على لعب هذه الشخصية الثرية والمركبة صعبة جدا ومحفوفة بالمخاطر والتحديات.

كما يرون أن فنانة قديرة بحجم فردوس عبد الحميد لم تنجح في نفس التحدي بفيلم كوكب الشرق رغم أن الذي كتبه القدير محفوظ عبد الرحمن وأخرجه شيخ المخرجين محمود فاضل.



أما الفريق الآخر المؤيد لترشيح منى زكي تتزعمه الفنانة صابرين التي رحبت بفيلم الست، وتوقعت لمنى أن تكسر الدنيا، لأنها موهوبة ومتمكنة ومتحدية وتتوافر لها إمكانات ضخمة لم تكن متاحة لمسلسل أم كلثوم قبل أكثر من 25 عاما، كذلك يرى هؤلاء أن أسطورة بحجم أم كلثوم تحتاج إلى عشرات الأعمال لتقدم عنها وليس مسلسلا أو فيلم وإثنين فقط.



أما على مستوى أسرة كوكب الشرق، فلم يختلف الحال من حيث التناقض والانقسام، فمنهم من يرفض هذا الفيلم وتجسيد منى زكي لشخصية ثومة ومنهم من أعلن ترحيبه بالفيلم وبمنى وتوقع عمل سينمائي غير مسبوق.



ومن أسباب الجدل أيضًا أن فيلم الست يثير علامات استفهام حول الهدف منه وتوقيته والجديد الذي يمكن أن يقدمه بعد كل الأعمال التي عرضت عن كوكب الشرق، وهل صحيح سيتضمن الفيلم الذي كتبه أحمد مراد وأخرجه مروان حامد أسرار ومفاجآت جديدة ومثيرة عن ثومة لم يكشف عنها من قبل كما يدعي صناع الفيلم؟ هذا ما سنعرفه عند عرض الفيلم.

7 ملايين دولار

فيلم الست تجاوزت تكلفته ال 7 مليون دولار أي 350 مليون جنيه مصري، وهو من أعلى الأفلام العربية تكلفة هذا العام بعد فيلم 7 Dogs للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز الذي تكلف 40 مليون دولار، والمشروع لكريم عبد العزيز أيضا ب 10 مليون دولار..

فيلم الست تم تصويره بأحدث التقنيات والاستعانة بفريقي تصوير وتجميل عالميين، ويشارك فيه مجموعة من النجوم منهم سيد رجب في دور والد أم كلثوم الشيخ إبراهيم البلتاجي، ومحمد فراج في دور شاعر الشباب أحمد رامي، وأحمد خالد صالح في دور الشقيق الأكبر لثومة الشيخ خالد البلتاجي، وتامر نبيل في دور الموسيقار محمد القصبجي..

مع نخبة من النجوم كضيوف شرف مثل عمرو سعد في شخصية الرئيس جمال عبد الناصر، وكريم عبد العزيز في شخصية العندليب عبد الحليم حافظ، وآسر ياسين في دور أحد المعجبين والسميعة للست، وأحمد حلمي ونيللي كريم وآمينة خليل وأحمد داوود.



مخرج الفيلم مروان حامد يقول إن سبب اختياره منى زكي لشخصية كوكب الشرق يعود لموهبة منى الاستثنائية وقدرتها الكبيرة على تقديم أي شخصية، وهي خضعت لمدة عام كامل حتى قبل الإعلان عن الفيلم لتدريبات مكثفة على الصوت والغناء والحركة واللهجة والنتيجة ستشاهدونها عند عرض الفيلم!.

الست إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة وفيلم سكواير وسينرجي وصندوق بيج تايم التابع لهيئة الترفيه السعودية.

مغامرة وتحدي

في رأيي المتواضع أن النجمة منى زكي التي وصلت إلى درجة متقدمة جدا من النضج والإبداع الفني في السنوات الأخيرة، بأعمال رائعة مثل لعبة نيوتن وتحت الوصاية وفيلم رحلة 404، وهي تخوض مغامرة وتحديا كبيرا بفيلم الست الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم..

تلك الشخصية الصعبة والثرية جدا والتي تعيش في وجدان وذاكرة الملايين من الجماهير في كل أرجاء الوطن العربي، ما يزيد من صعوبتها مثلها مثل شخصية العندليب عبد الحليم حافظ التي لم ينجح حتى الآن أحد في تجسيدها جيدا رغم العديد من المحاولات..

وهو ما جعل منى زكي تصرح بأنها تفاجئت في ترشيحها لشخصية ثومة ورأت أنها لا تليق عليها، ولكن نجح المخرج مروان حامد في إقناعها بها بعد ذلك، ولكن دعونا ننتظر حتى نهاية هذا العام لنرى هل نجحت منى زكي في هذا التحدي الخطير وقفزت به إلى قمة النجومية في الوطن العربي أم لم توفق وسحب هذا الفيلم من رصيدها الفني الكبير؟!



من ناحية أخرى منى زكي تنتظر عرض فيلم الجواهرجي مع نجم الكوميديا محمد هنيدي في 30 من الشهر الجاري، تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، وتستعد خلال الأيام القادمة لتصوير فيلم رزق الهبل، الذي يدور في قالب كوميدي مثير..

تأليف جورج عزمي وإخراج كاملة أبو ذكري، التي تعود للتعاون مع منى بعد 19 عاما منذ فيلم عن العشق والهوى، وإنتاج شاهيناز العقاد في ثالث عمل سينمائي يجمعهما بعد أعز الولد كضيفة شرف ورحلة 404 الذي حقق نجاحًا فنيا كبيرا ومثل مصر في مهرجان جوائز أوسكار الأخير.

معظم السير الذاتية لم تنجح

للسينما والدراما التليفزيونية المصرية تاريخ حافل في أعمال السير الذاتية عن المشاهير خاصةً الفنانين، منذ حقبة الستينيات، ولكن معظم هذه الأعمال لم يحالفها التوفيق والنجاح لأسباب عديدة منها.. سلق هذه الأعمال وعدم الإعداد الجيد لها أو تحري الدقة في تناول موضوعات جدلية وشائكة في حياة أصحابها، كذلك عدم التعب في البحث عن فنانين يقتربون في الشكل والروح مع الشخصيات التي سيجسدونها..

يضاف إلى ذلك إصرار ورثة هؤلاء المشاهير على إظهار ذويهم في صورة الملائكة الذين لا يخطأون، وهو ما يعني تزييف وتغيير بعض الحقائق الثابتة، وذلك على خلاف أعمال السير الذاتية في هوليوود التي تلتزم الموضوعية والشفافية بدرجة كبيرة.



ومن هذه الأعمال التي لم تنجح فيلم حليم لأحمد زكي، كوكب الشرق لفردوس عبد الحميد، مسلسلات السندريلا لمنى زكي، ملكة في المنفى لنادية الجندي، أنا قلبي دليلي للأردنية صفاء سلطان، أبو ضحكة جنان لأشرف عبد الباقي، وأخيرا الضاحك الباكي عن نجيب الريحاني لعمرو عبد الجليل.

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