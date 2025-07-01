الفنانون والسياسة.. جناة وضحايا؟!

أثار -ومازال- البيان الذي نشرته النجمة هند صبري على حسابها على إنستغرام، الذي دعمت فيه قافلة الصمود التي كانت متوجهة لغزة بمبادرة تونسية قبل نحو أسبوعين، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملة ضد هند وصلت إلى حد وصفها بالخيانة والمطالبة بسحب الجنسية المصرية منها وترحيلها بدعوى تجاوزها الموقف الرسمي المصري.



وهو ما أعادنا من جديد إلى فتح الملف التاريخي الطويل للعلاقة بين الفن والفنانين والسياسة في عالمنا العربي، تلك العلاقة الشائكة والمحفوفة دائما بالمخاطر، والتي كثيرا ما تخلف وراءها أزمات وتبعات وضحايا. على خلاف ما يحدث في أوروبا والدول والمتقدمة.

تجاذب وتنافر

العلاقة بين الفن والفنانين والسياسة في هوليوود تبدو أكثر وضوحًا وعمقًا وأثرا وتأثيرًا متبادلًا من نظيرتها في مصر والدول العربية، حيث أن الظروف والأجواء المحيطة والتاريخ والثقافة المجتمعية تسمح بمساحات واسعة من الحرية وتقبل الآخر والنقد..

الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى درجة التجريح والتشويه، دون أن تتم معاقبة الفنان بمنع عرض أعماله أو إقامة حفلاته أو نشر أخباره في الصحافة ولا إيذاءه معنويا أو ماديًا أو قد يضطر إلى دفع فاتورة مواقفه السياسية غاليًا مثلما يحدث في بلادنا العربية.



وليس هناك دلائل على صحة كلامي أكثر من الانتقادات الحادة التي نالها ومازال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ولايته الأولى والحالية من نجوم هوليوود، بحيث أصبح أكثر الرؤساء تعرضًا للانتقادات في التاريخ، متفوقا على الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون بطل فضيحة ووتر جيت الشهيرة أوائل سبعينيات القرن الماضي.



فقد وصفه النجم القدير روبرت دي نيرو بأنه خاسر وفاشل ونفسه يكون زعيم عصابة! وقال عنه النجم شون بين إنه عدو لكل الأمريكيين وعدو للبشرية، ونعته النجم جورج كلوني بالفاشي والانتهازي وكاره الأجانب.



كما هدد عدد أخر من النجوم بمغادرة الولايات المتحدة عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وبهذا الشكل تحولت العلاقة القديمة بين البيت الأبيض وهوليوود إلى علاقة تنافر وتصادم بعد أن كانت علاقة حيادية ومتوازنة لسنوات طويلة.



أما في مصرنا فقد شهدت العلاقة بين السلطة والفن والفنانين تطورًا كبيرا في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي كان أكثر الرؤساء استخداما للفن والفنانين لمساندته ودعم سياساته ومشاريعه ومغامراته.



سواء من خلال أغنيات كبار المطربين مثل أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم أو نجوم التمثيل مثل اسماعيل ياسين وسلسلة أفلام اسماعيل ياسين في الأسطول، في الجيش، في الطيران، أو فريد شوقي عندما كلفه بعمل فيلم بورسعيد عن العدوان الثلاثي، أو عندما أمر بفيلم رد قلبي لتشويه العهد الملكي وتعظيم حركة الضباط الأحرار عام 1952.



ومن ثم كان الفن والفنانين أدوات في يدي الحاكم وليس مسموح لهم بالتعبير عن آرائهم السياسية لا عن طريق الإعلام، الذي تركز تماما في يديه ولا من خلال أعمالهم الفنية، ومن هذا المنطلق تم في هذا العهد منع عرض مجموعة من الأفلام التي تحمل أفكارًا مناهضة ومخالفة للحكم، منها شيء من الخوف قبل إجازته بعد ذلك، ميرامار، باب الحديد، أبناء الصمت، ظلال على الجانب الآخر.

ضحايا السياسة

واستمر هذا الأسلوب في المنع لمعاقبة الفنانين في عهدي السادات ومبارك، وإن جاء الأخير أكثر مرونة وتفتحا، فلم يمنع أو يوقف عرض أفلام إلا في حالات محدودة جدا، كان أبرزها فيلم ناجي العلي عام 1992 بطولة نور الشريف وإخراج عاطف الطيب..

وذلك لتناوله حياة رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، الذي اشتهر بنقده الساخر اللاذع للحكام العرب في رسوماته، ما أدى إلى اغتياله في لندن عام 1987، وقد دفع هذا الفيلم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات إلى المجيء إلى مصر طالبًا من الرئيس مبارك وقف عرض الفيلم، وهو ما حدث بالفعل..

وعلى أثره شن الكاتب إبراهيم سعدة حملة هجوم ضارية على نور الشريف ومنع نشر أخباره في مؤسسة أخبار اليوم وصحفها، وكذلك منعت أعمال الشريف من العرض في التليفزيون وفي العديد من الدول العربية، وظل الفنان الكبير في بيته بلا عمل لأكثر من عام كامل وكاد يعتزل الفن!

وكشف لي الفنان نور الشريف أن عدد من القوى السياسية والحزبية المعارضة طالبته بالترشح لمجلس الشعب لكنه رفض، مؤكدًا أن الفنان لا يجب أن يدخل معترك السياسة وألاعيبها وإلا سيفقد نجوميته وشعبيته وثقة الجمهور. ولكن ليس معنى ذلك ألا يعبر عن آرائه وقناعاته السياسية وينتقد السلبيات من خلال أعماله، وهو ما فعله الشريف عبر أفلام سواق الأتوبيس، أهل القمة، كتيبة الإعدام، الحقونا، زمن حاتم زهران.



ومن أكثر النجوم أيضًا تعبيرا عن رؤيته السياسية والاجتماعية الزعيم عادل إمام من خلال سلسلة أفلامه مع الثنائي وحيد حامد وشريف عرفة، اللعب مع الكبار، الإرهاب والكباب، المنسي، طيور الظلام، والإرهابي مع نادر جلال ولينين الرملي، مما جعله مهددا بالاغتيال في تلك الفترة من الجماعات الإسلامية.



وأخيرا لأن السياسة لعبة خطيرة وغير مأمونة العواقب ولا يصلح لها إلا من لديهم سمات معينة خاصة جدًا، بالتأكيد ليس من بين هؤلاء أهل الفن الا في حالات نادرة، مثل الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان الذي تولى الرئاسة لمدتين وحاكم كاليفورنيا أرنولد شوار زينجر، على النقيض نجد رئيس أوكرانيا الحالي فلادويمير زلينيسكي الممثل الكوميدي السابق أدت سياساته إلى شن روسيا حرب مدمرة على بلاده مستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.





وعلى المستوى المحلي دفع عدد من الفنانين ضريبة باهظة للإعلان عن ميولهم السياسية المعارضة بشكل مفاجئ، حيث لم يعرف عنهم أي نشاطات أو آراء سياسية قبل أحداث يناير 2011 وثورة يونيو 2013، حيث أضطر بعضهم إلى الفرار إلى تركيا دون أن يطلب منهم ذلك، مثل هشام عبد الحميد وهشام عبد الله ومحمد شومان..

والبعض الآخر هاجر إلى الولايات المتحدة مثل عمرو واكد وخالد أبو النجا وبسمة التي ابتعدت عن الفن وتزوجت من الكاتب المعارض عمرو حمزاوي قبل طلاقها منه وعودتها للتمثيل فاقدة لجزء كبير من نجوميتها، وجيهان فاضل التي استقرت في كندا وهجرت الفن تمامًا!

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