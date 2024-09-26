منصة Netflix تطرح الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا

طرحت منصة Netflix اليوم ٢٦ سبتمبر حلقات الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا كاملة، ويتكون مسلسل البحث عن علا 2 من ٦ حلقات تكشف التطورات الجديدة التي حدثت لعلا وأسرتها.

منصة Netflix تكشف عن ذهاب هند صبري إلى فرنسا

وكشفت منصة Netflix عن تصوير أجزاء من مسلسل البحث عن علا 2 في باريس عاصمة فرنسا.

ونشر الحساب الرسمي لمنصة Netflix على موقع تبادل الصور انستجرام، صورا تكشف سفر هند صبري “علا” إلى فرنسا برفقة ظافر العابدين الذي انضم حديثا للموسم الثاني من المسلسل.

وتم إرفاق تعليق من قبل حساب المنصة على الصور “علا عبد الصبور في فرنسا؟”، وعلقت هند صبري على الصور قائلة بالفرنسية “ لم لا؟ ليست إيميلي وحدها” في إشارة إلى مسلسل نتفليكس الشهير “إيميلي في باريس”، ليرد عليها حساب المنصة “شكل فرنسا هتنور ولا ايه؟”

ويشارك في بطولة مسلسل البحث عن علا في موسمه الثاني إلى جانب هند صبري كل من سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، طارق الإبياري، ظافر العابدين، وإخراج هادي الباجوري.