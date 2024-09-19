5 أسباب تشجعك على مشاهدة مسلسل البحث عن علا 2

ينتظر عشاق مسلسل البحث عن علا طرح الموسم الثاني منه والمقرر عرضه عبر منصة Netflix بعدما حقق الموسم الأول منه نجاحا لافتا.

وهناك أسباب عديدة تدفع الجمهور لمتابعة هذا المسلسل من أبرزها.

ظهور شخصيات جديدة

يشارك في الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا نجوم جدد يأتي في مقدمتهم الفنان ظافر العابدين، كما يشهد المسلسل عودة نجوم آخرين للمسلسل، حيث يظهر طارق الإبياري شقيق علا “هند صبري”.

علا في باريس

من اللحظات التي ينتظرها الجمهور هي تلك التي تقضيها علا “هند صبري” في باريس بفرنسا خاصة أنها تجمعها بظافر العابدين ويعتقد البعض أنها بالتأكيد ستكون لحظات رومانسية.

التغيرات في شخصيات الأبطال

من الأمور المشجعة لمتابعة الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا 2 ظهور تغيرات في عدد من الشخصيات التي ظهرت في الموسم الأول مثل شخصية ابنة علا التي يبدو أنها ستدخل في مرحلة جديدة من التمرد.

اللحظات العائلية

حيث تمثل تقدم عودة شقيق علا الدعم المعنوي لها في ظل التغيرات الكبيرة التي تعيشها خلال الموسم الثاني والعلاقة الخاصة التي تجمعها بشقيقها والتي ظهرت جوانب منها في البرومو تستحق المتابعة.

قوة الصداقة بين هند صبري وندى موسى والليثي

يبدو أننا سنشاهد ثلاثية هند صبري وندى موسى ومحمود الليثي من جديد وستجمعهم المواقف التي تعكس قوة الصداقة والتي افتقدها بالتأكيد عشاق الموسم الأول.

موعد عرض مسلسل البحث عن علا 2

سيتوفر المسلسل يوم 26 سبتمبر الجاري حصريا على Netflix.

وطرحت منصة Netflix اليوم البرومو التشويقي لمسلسل البحث عن علا 2 والذي كشف عن العديد من المفاجآت منها ظهور شخصيات جديدة بالموسم الثاني من المسلسل الشهير.

https://www.instagram.com/reel/C_-HZ-mISP_/?igsh=bm42cjltNjdxMTR0

وشارك في بطولة مسلسل البحث عن علا في موسمه الأول إلى جانب هند صبري سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، داليا شوقي، خالد النبوي وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وإخراج هادي الباجوري.