واحد مستقل و3 من الأحزاب، 4 مرشحين لانتخابات الشيوخ بالفيوم اليوم

بدأت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الفيوم، تسلم أوراق المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، اليوم السبت، برئاسة المستشار إيهاب همت، رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، فيما تولت اللجنة الإدارية مهامها برئاسة أمجد طلعت، وعضوية خالد محمود حسين، وأحمد عبد الحليم، وعلي سويدان.

صلاح السكري

وليد هويدي

عمرو ابو السعود

مرشحو اليوم الأول لمجلس الشيوخ

وقد تقدم في اليوم الأول كل من المهندس عمرو أبو السعود وحاتم المليجي مرشحين عن حزب مستقبل وطن، وليد هويدي مرشح حزب الشعب الجمهوري، وعصام الرتمي مرشح حزب الجبهة الوطنية، وصلاح السكري مرشح مستقل.

حاتم المليجي

عصام الراتمي

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ بدءًا من اليوم، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين في وقت لاحق، وفقًا للجدول الزمني المحدد من الهيئة.

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