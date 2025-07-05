السبت 05 يوليو 2025
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محافظات

واحد مستقل و3 من الأحزاب، 4 مرشحين لانتخابات الشيوخ بالفيوم اليوم

الهيئة الوطنية للانتخابات،
الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو

بدأت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الفيوم، تسلم أوراق المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، اليوم السبت،  برئاسة المستشار إيهاب همت، رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، فيما تولت اللجنة الإدارية مهامها برئاسة أمجد طلعت، وعضوية خالد محمود حسين، وأحمد عبد الحليم، وعلي سويدان.

صلاح السكري
صلاح السكري
وليد هويدي
وليد هويدي
عمرو ابو السعود
عمرو ابو السعود

مرشحو اليوم الأول لمجلس الشيوخ

وقد تقدم في اليوم الأول كل من المهندس عمرو أبو السعود وحاتم المليجي مرشحين عن حزب مستقبل وطن، وليد هويدي مرشح حزب الشعب الجمهوري، وعصام الرتمي مرشح حزب الجبهة الوطنية، وصلاح السكري مرشح مستقل.

 

حاتم المليجي
حاتم المليجي
عصام الراتمي
عصام الراتمي

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يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ بدءًا من اليوم، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين في وقت لاحق، وفقًا للجدول الزمني المحدد من الهيئة.

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