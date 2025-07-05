الجبهة الوطنية: تقدم 10 مرشحين للحزب بأوراقهم على المقاعد الفردية بالشيوخ

تابع السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، صباح اليوم السبت، قيام كل مرشحي الحزب على المقاعد الفردية بالمحافظات المختلفة بالتقدم بأوراق الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.

انتخابات مجلس الشيوخ

ووجه الأمين العام أمناء الحزب بالمحافظات بالتواجد مع المرشحين ودعمهم بكافة السبل والتنسيق معهم، كما وجه كل قيادات الحزب على مستوى الأمانات المركزية بالتواصل مع المرشحين وتقديم الدعم لهم حتى يظهر مرشحي الحزب بصورة مشرفة.

كما وجه الأمين العام بتشكيل غرفة عمليات داخل الحزب فى المقر الرئيسي لمتابعة سير العمل وتلقي أى استفسارات على مدار الساعة تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنه من قيادات الحزب.

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