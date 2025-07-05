السبت 05 يوليو 2025
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رياضة

مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد  عن التعاقد مع المدافع الباراجواني دييجو ليون بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقة جديدة لمانشستر يونايتد 

وانضم لاعب منتخب باراجواي للشباب لصفوف مانشستر يونايتد قادما  من نادي سيرو بورتينيو في بلاده.

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي أنالظهير الأيسر الموهوب لعب بالفعل 33 مباراة مع ناديه، وسجل 4 أهداف.

وأوضح أن  ليون بلغ سن 18 في أبريل وسيتم دعمه من الفريق الأول والأكاديمية أثناء استقراره في مانشستر.

كما تم الاتفاق على الصفقة بقيمة أولية 4 ملايين دولار بالإضافة إلى مليون دولار كإضافات سهلة وأكثر من 3.5 مليون دولار بناءً على أداء اللاعب والفريق في المستقبل.

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