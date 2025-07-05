السبت 05 يوليو 2025
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اعترافات المتهم بمحاولة تسريب امتحان الكيمياء بالشرقية: كنت بساعد الطلاب زي ولادي

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

أمرت نيابة مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بحبس عامل خدمات بلجنة مدرسة الثانوية بنين بمدينة أولاد صقر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة تسريب إجابات امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة أثناء أداء الامتحان. 

ثاني واقعة غش، التحفظ على عامل بتهمة تسريب إجابات الكيمياء داخل لجنة ثانوية بالشرقية

اعترافات مثيرة: مكنتش أقصد أضر حد

وخلال جلسة التحقيق، أدلى المتهم باعترافات مثيرة، حيث قال: "مكنتش أقصد أضر حد... كنت عايز أساعد الطلبة زي ما بساعد ولادي"، مؤكدًا أن دافعه كان إنسانيًا وليس بغرض الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات. 

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم حاول تمرير بعض الإجابات داخل اللجنة أثناء سير الامتحان، قبل أن يتم ضبطه من قِبل القائمين على المراقبة، الذين قاموا بتحرير مذكرة رسمية وإبلاغ الجهات المعنية.

وتكثف النيابة العامة جهودها حاليًا لكشف ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ثاني واقعة غش، التحفظ على عامل بتهمة تسريب إجابات الكيمياء داخل لجنة ثانوية بالشرقية

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم، ويدعى "ش. م"،استغل طبيعة عمله داخل اللجنة لتمرير الإجابات بين الطلاب، في انتهاك صارخ للضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط المتهم متلبسًا أثناء ارتكاب الواقعة داخل اللجنة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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