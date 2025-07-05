السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

الداخلية: قوافل متنقلة لاستخراج بطاقات الرقم القومي والمستندات الرسمية في 10 محافظات

الداخلية: قوافل
الداخلية: قوافل متنقلة لاستخراج بطاقات الرقم القومي والمستن

واصل قـطاع الأحوال المدنية تنفيذ حملات موسّعة عبر قوافل متنقلة ومجهّزة فنيًا ولوجستيًا، بعدد من محافظات الجمهورية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المصرية لتعزيز الخدمات الجماهيرية وتسهيل إجراءات استخراج بطاقات الرقم القومي والمستندات المميكنة.

وشملت القوافل محافظات: القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية، وذلك لتقديم خدمات إصدار وتجديد الرقم القومي وشهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة.

 

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حصاد القوافل خلال الفترة الأخيرة: إصدار 6,404 بطاقة رقم قومي، واستخراج 28,080 مستندًا مميكنًا

 خدمات فورية عبر الاتصال:

ويستمر قطاع الأحوال المدنية في استقبال الطلبات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة:15340: لخدمات المواطنين العامة، 15341: لطلبات كبار السن، أصحاب الهمم، والمرضى.

و أسفرت تلك الجهود عن إصدار وتوصيل 710 بطاقة رقم قومي وتسليم 114 مستندًا مميكنًا خلال نفس اليوم.

 دعم الحالات الإنسانية:

وتم إرسال مأموريات منزلية إلى 41 حالة إنسانية (كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة) لإصدار وتجديد بطاقة الرقم القومي، كما تم استخراج بطاقات لـ 271 مواطنًا بالعاصمة الإدارية والنوادى الخاصة، إلى جانب خدمة 375 مواطنًا من كبار السن وذوي الهمم داخل المركز النموذجي للقطاع.

أهمية هذه المبادرة

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتسهيل على المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، في الحصول على الخدمات الشرطية بسهولة وفي أقصر وقت. 

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