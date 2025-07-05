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رياضة

الليجا تحدد مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

حددت رابطة الليجا مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

مباريات الجولة الأولى من الليجا


وتحددت مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة مقرر لها يوم 16 أغسطس، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.


بينما مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا  مقرر لها يوم 17 أغسطس، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل برشلونة الموسم الجديد وهو حامل لقب المسابقة بعد تفوقه على غريمه التقليدي ريال مدريد في سباق التتويج في الموسم الماضي.

بينما ريال مدريد بقيادة مدربه الجديد تشابي الونسو يبحث عن استعادة اللقب وتعويض جماهيره عن الخروج بدون ألقاب كبرى الموسم الماضي.

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