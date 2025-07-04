10 صور ترصد عرض "مرسل إلى" بمهرجان الفرق على مسرح السامر

تواصلت فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السابعة والأربعين، حيث قدم مساء الخميس العرض المسرحي "مرسل إلى" على مسرح السامر بالعجوزة، ضمن عروض المهرجان الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

شهد العرض الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وسمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح.

عرض مرسل إلى

العرض لفرقة قصر ثقافة السنبلاوين، تأليف طه زغلول، وإخراج محمد فرج، وتدور أحداثه في أجواء الحربين العالميتين الأولى والثانية، مسلطا الضوء على الصراع بين فرنسا وألمانيا، من منظور فرنسي، عبر قصة جندي يسترجع معاناته وأسباب اندلاع الحربين.

فريق مسرحية مرسل إلى

العرض أشعار محمد أحمد مصطفى، وديكور وملابس من تصميم محمد طلعت، موسيقى وألحان زياد هجرس، تنفيذ ديكور أحمد طلعت، ماكياج نوردين بحر، تنفيذ ملابس يويو حجازي، إضاءة عز حلمي، دراما حركية محمد بحيري، مساعدو الإخراج: أشرف الحلو، آدم عماد، محمد الشرقاوي، طارق الخطيب، والمخرج المنفذ محمد سليمان.

وشارك في التمثيل: محمود الحسيني، شموع وائل، طلعت حسين، محمد صبح، عاصم الجوهري، أحمد علاء، طارق المصري، محمد هاشم، آية أشرف، ياسمين عبد العزيز، نيرة أشرف، محمد عوض، إسلام عادل، حسين وحيد، چون رؤوف، كيرلس هاني، عمرو رضا، سيد نعمان، محمد الحارث، عبد الله الحارث، محمد سليمان.

وأفيم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من: الناقد د. محمد سمير الخطيب، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج د. سيد خاطر، مهندس الديكور حازم شبل، والمخرج أحمد البنهاوي، إضافة إلى مقرر اللجنة ومدير المهرجان الكاتب سامح عثمان، والفنان محمد حجاج، والمهندس محمد جابر مدير مسرح السامر.

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