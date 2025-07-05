السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

تجاوز السرعة الأبرز، ضبط 57 ألف مخالفة مرورية خلال حملات على الطرق والمحاور

حملة مرورية
حملة مرورية

واصلت  الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث على الطرق.

تحرير أكثر من 57 ألف مخالفة مرورية 

وأسفرت جهود الحملات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 57,337 مخالفة مرورية متنوعة، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز السلامة المرورية وتطبيق القانون على قائدي المركبات، 1,086 مخالفة سير بدون تراخيص، 20 دراجة نارية مخالفة، 43,401 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 4 مخالفات لوقوف عشوائي، 634 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، 16 مخالفة لشروط التراخيص.

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وجاء من أبرز المخالفات المضبوطة:

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فيما تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المرورية بشكل يومي، دعمًا للجهود المبذولة لتأمين الطرق وتحقيق الانضباط وتحسين مستوى السلامة المرورية.

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