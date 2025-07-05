دعما للبرنامج الفرنسي، طب قصر العيني تستقبل وفدا من سفارة بوركينا فاسو

استقبلت كلية طب قصر العيني وفدًا من سفارة بوركينا فاسو لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار دعم البرنامج الطبي الفرنسي"Kasr Al Ainy French – KAF" الذي يُعنى بتقديم التعليم الطبي باللغة الفرنسية، والمقرر إطلاقه مع بداية العام الأكاديمي 2025 /2026.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الكلية مع وفود الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، بهدف توطيد العلاقات الأكاديمية والثقافية، واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال التعليم الطبي، خاصة في ظل ما تحظى به كلية طب قصر العيني من مكانة مرموقة على المستوى الدولي، وما حققته من تقدم ملموس في تصنيفات التعليم الطبي عالميًا، ودورها التاريخي في دعم المعرفة الطبية في إفريقيا. جرت الزيارة تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، ومتابعة الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

ضم وفد سفارة بوركينا فاسو كلًا من بابوغوني والي، المستشار الثاني، وأرنست جاداما تانكوانو، السكرتير الثاني، والسيد أولو كانسي، المترجم بالسفارة.

وكان في استقبالهم وكلاء الكلية: الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب الدكتورة نادين علاء شريف، أستاذ أمراض النساء والتوليد ومديرة البرنامج الفرنسي بالكلية، والدكتور محمود الفقي، أستاذ جراحة الأطفال، ومدير مكتب العلاقات الدولية في الكلية.

دور قصر العيني في تطوير التعليم الطبي

وخلال اللقاء، جرى استعراض تاريخ كلية طب قصر العيني العريق، ودورها المؤثر في تطوير التعليم الطبي إقليميًا ودوليًا.

كما ثمن الجانبان أهمية تعزيز العلاقات بين المؤسسات الأكاديمية في الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، وتكثيف الجهود المشتركة للنهوض بمستوى التعليم الطبي، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات المجتمعات الإفريقية.

أهداف البرنامج الطبي الفرنسي بقصر العيني

وقدمت الدكتورة نادين علاء شريف عرضًا تفصيليًا حول استراتيجية برنامج "Kasr Al Ainy French – KAF"، مشيرة إلى أهدافه في تقديم تعليم طبي عالي الجودة باللغة الفرنسية، وآليات القبول به، ومراحل تنفيذه. كما سلطت الضوء على دعم الكلية للبرنامج من خلال إعداد مناهج مترجمة بعناية، وتوفير نخبة من الأساتذة المتخصصين والمتقنين للغة الفرنسية، وتهيئة بيئة تعليمية متكاملة تعكس عراقة قصر العيني وتاريخه المميز.

وأشارت في حديثها إلى دور الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وجهوده الرامية للنهوض بالجانب الأكاديمي في الكلية، ودوره في استيفاء البرنامج لجميع الشروط والمواصفات العالمية.

شهد اللقاء نقاشًا موسعًا بين الجانبين حول آفاق التعاون المستقبلي، حيث أعرب وفد سفارة بوركينا فاسو عن تقديره العميق لدور جامعة القاهرة وكلية طب قصر العيني في دعم التعليم الطبي في إفريقيا، مؤكدين على أهمية هذا النوع من البرامج النوعية في تعزيز التنمية المستدامة في القطاع الصحي بالقارة. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام كلية طب قصر العيني بمواصلة دورها الرائد كمركز أكاديمي إقليمي ودولي يسهم في دعم التعليم الطبي متعدد اللغات، وتوسيع قاعدة التعاون مع الشركاء الأفارقة نحو مستقبل طبي أفضل.

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