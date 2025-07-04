النيابة تنتدب لجنة هندسية للتحقيق في انهيار عقار السيدة عائشة

قررت النيابة العامة انتداب لجنة هندسية لفحص موقع انهيار عقار السيدة عائشة في منطقة السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، وذلك لتحديد أسباب الانهيار الجزئي للعقار الذي أسفر عن حالة من الذعر بين الأهالي، كما طلبت النيابة تحريز جميع الأدلة من موقع الحادث.

وشهدت منطقة السيدة عائشة انهيار أجزاء من عقار مكون من ثلاثة طوابق، مما تسبب في حالة من الرعب بين سكان المنطقة، وحسب مصدر أمني، فإن العقار كان خاليًا من السكان وقت الحادث، مما حال دون وقوع إصابات بشرية.

شرطة النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط أجزاء من العقار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأمن إلى المكان مصحوبين بسيارات الإطفاء والإسعاف.

وتم فرض كردون أمني حول محيط العقار المنهار من أجل تأمين المنطقة ومنع أي خطر قد ينجم عن انهيار باقي أجزاء العقار.

ووفقًا للمصدر الأمني، فإن العقار كان قد صدر له قرار إزالة في وقت سابق، ولكن لم يتم تنفيذه بعد.

النيابة العامة قررت فتح التحقيق في الحادث وطلبت من اللجنة الهندسية تقديم تقرير فني حول الأسباب التي أدت إلى انهيار العقار، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيقات.

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