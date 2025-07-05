المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بحيازة الهيروين والحشيش المخدر بالساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بحيازة الهيروين المخدر والحشيش وفرد خرطوش بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه وتبين انه عاطل له معلومات جنائية.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 100 تذكره هيروين، 180جم حشيش،100جم بودر ومبلغ مالي

فرد خرطوش و3 طلقات لذات السلاح.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وكشف تقرير المعمل الكيماوي للمواد المضبوطة بحوزة المتهم هيا عبارة عن 20 كيسا بلاستيكيا شفافا يحتوي على مواد بنية اللون وأخرى بيج اللون.

وبفض هذه الأكياس تبين أنها تحتوي على كميات متنوعة من الحشيش والبودر والهيروين المخدر والمدرج بالجدول الأول لقانون مكافحة المخدرات.

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