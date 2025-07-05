ماتت في إيده، تجديد حبس عامل ضرب ابنته حتى الموت بقصد تأديبها بالهرم

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس عامل تعدى على نجلته بالضرب حتى فارقت الحياة بمنطقة الهرم بحجة تأديبها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان للوقوف على أسباب الحادث، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الحادث، واستجوبت النيابة المتهم، الذي أفاد بأنه لم يقصد قتلها، وأنه كان يعاقبها لتقويم سلوكها، ولكن لم تستطع تحمل عقابه، فلقيت مصرعها في الحال، وقبل وصولها للمستشفى.

مصرع طفلة علي يد والدها

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل طفلة إلى مستشفى بمنطقة الهرم، مفارقة الحياة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

كشفت تحريات المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن الطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وأن والدها اعتدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، بحجة تأديبها.

القبض علي المتهم بقتل نجلته بالهرم

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأفاد بأنه لم يقصد قتلها وأنه كان يعاقبها لتقويم سلوكها.

فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحليل مخدرات للمتهم للتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.

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