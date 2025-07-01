الثلاثاء 01 يوليو 2025
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حوادث

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالجيزة

محكمة
محكمة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة عاطلين للمحاكمة، لاتهامهما بجلب وترويج كميات ضخمة من المواد المخدرة داخل نطاق محافظة الجيزة.

 

جاء ذلك بعدما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط المتهمين، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتوجيه الضربات الاستباقية لتجار المواد المخدرة.

 

كانت البداية بورود معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تكشف قيام المتهمين بجلب كميات من الأقراص والعقاقير المخدرة بغرض الاتجار.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما نحو 221 ألف قرص مخدر، وما يقرب من 9 آلاف أمبول مخدر، إلى جانب مبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية، وسيارتين يشتبه في استخدامهما ضمن نشاطهما الإجرامي.


وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمضبوطات بنحو 4 ملايين جنيه.

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