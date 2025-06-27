انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق مخزن كرتون بالهرم

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق اندلع في مخزن كرتون ملاصق لإحدى المدارس في منطقة الهرم، للوقوف على أسباب الحادث وحصر التلفيات، وتحديد بدايته ونهايته.

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل مخزن كرتون ملاصق لإحدى المدارس في منطقة الهرم دون وقوع أي إصابات.

حريق مخزن كرتون بالهرم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن كرتون ملاصق لإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة الهرم وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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