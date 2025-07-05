الأنبا إسحق يدشن مذبح الأنبا بيشوي في إيبارشية طما

دشن نيافة الأنبا إسحق أسقف طما للأقباط الأرثوذكس، مذبحًا جديدًا على اسم القديس الأنبا بيشوي بكنيسة الشهيدين أبي سيفين ومار مينا في مدينة طما.

تمت صلوات التدشين قبل بدء القداس، وشمل التدشين عددًا من الأيقونات وأواني لخدمة المذبح ذاته، وشارك نيافته صلوات التدشين والقداس الذي تلاه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

خليفة الأنبا باخوميوس، أسقف البحيرة يجري أولى جولاته الرعوية

شهدت إيبارشية البحيرة للأقباط الأرثوذكس، خلال الأيام القليلة الماضية نشاطًا رعويًا مكثفًا، حيث بدأ نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة و"خليفة الأنبا باخوميوس"، زيارة رعوية لكنائس مركز ومدينة أبو المطامير.



بدأ نيافة الأنبا إيلاريون جولته الرعوية بزيارة كنيسة السيدة العذراء في أبو المطامير، حيث صلى فيها صلاة العشية، تلاها احتفال كنسي لاستقباله بحضور الآباء كهنة منطقة أبو المطامير الذين رحبوا به، كما أُلْقِيَت كلمات ترحيبية من قبلهم، وشمل الاحتفال أيضًا عرض كورال الكنيسة ومسرحية صغيرة هادفة، وانتهى بكلمة روحية من نيافته.

مواصفات الخادم الأرثوذكسي

وصلى نيافة الأنبا إيلاريون القداس الإلهي في الكنيسة ذاتها، وعقب انتهاء القداس، تفقد نيافته جميع خدمات الكنيسة، كما حضر اجتماعًا عامًا لخدام الكنيسة، حيث ناقش فيه "مواصفات الخادم الأرثوذكسي" وأجاب عن جميع استفسارات الخدام والخادمات. واختتم اليوم بعدة لقاءات مع فئات متنوعة من أبناء الشعب.

استكمل نيافته زيارته الرعوية، حيث ترأس قداس تذكار معجزة السيدة العذراء "حالة الحديد" في الكنيسة ذاتها، وعقب انتهاء القداس، عقد نيافته سلسلة من اللقاءات حول مختلف الكنائس، واختتمت زيارته لكنيسة السيدة العذراء بأبو المطامير بصلاة القداس الإلهي يوم الأحد الماضي، كما زار نيافته أيضًا كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأبو المطامير.

احتفل نيافة الأنبا إيلاريون بعيد استشهاد القديس القوي الأنبا موسى بزيارة كنيسته في قرية عبد الملاك منصور بمركز أبو المطامير، حيث صلى نيافته صلاة العشية مساء الاثنين وطيب رفات القديس الموجودة في الكنيسة، تلا ذلك احتفالية شارك فيها شباب وشابات من الكورال وتضمن كلمات ترحيب بنيافته. وفي صباح يوم الثلاثاء، صلى القداس الإلهي في نفس الكنيسة، وخلال القداس دشن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح ورسم مجموعة من الشمامسة للخدمة الكنيسة ذاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.