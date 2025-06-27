الأنبا مكسيموس يدشن كنيسة رئيس الملائكة سوريال والقديسة أناسيمون

دشن نيافة الأنبا مكسيموس، مطران إيبارشية بنها وقويسنا، كنيسة رئيس الملائكة سوريال والقديسة أناسيمون، الملحقة بكنيسة الشهيدة العظيمة مارينا والقديسة مارينا الراهبة، بقرية منشأة أبو ذكري التابعة لمركز قويسنا.

المشاركون في التدشين

شارك نيافة الأنبا مكسيموس في الصلوات القس كيرلس منير، كاهن الكنيسة، إلى جانب عدد من الآباء الكهنة من مختلف كنائس الإيبارشية، بالإضافة إلى لفيف من الكهنة الضيوف من خارجها، وسط حضور شعبي واسع من أبناء القرية والمناطق المجاورة.

بدأت الصلوات بطقس التقديس والتدشين، أعقبها القداس الإلهي، حيث عبّر الحاضرون عن فرحتهم الغامرة بهذا الحدث الروحي الذي يُعد إضافة جديدة للخدمة الكنسية بالمنطقة، ويعكس الاهتمام المستمر بتوسيع العمل الرعوي لتلبية احتياجات الشعب.

وأكد نيافة الأنبا مكسيموس في كلمته أن الكنيسة الجديدة تمثل ثمرة محبة وتعاون أبناء الإيبارشية، مشيدًا بروح الوحدة والتكافل بين الشعب والخدام، وموجهًا الشكر لكل من ساهم في هذا العمل المبارك.

يُذكر أن الكنيسة الجديدة تقع ضمن مجمع كنسي يخدم أهالي قرية منشأة أبو ذكري والقرى المحيطة بها، وتشهد الفترة الحالية حركة نشاط رعوي وروحي ملحوظ في عدد من كنائس الإيبارشية بقيادة نيافة الأنبا مكسيموس.

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