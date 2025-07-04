مهام لجان متابعة انتخابات “الشيوخ” حتى مرحلة الاقتراع

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل ومهام لجان متابعة سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ۲۰۱٤ بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥ بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ، وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (٦) لسنة ٢٠٢٥ بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (٧) لسنة ٢٠٢٥ بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى.

المادة الأولى: تشكيل اللجان

ينص القرار على تشكيل لجان لمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، وكذلك لتلقي طلبات الترشح، وذلك برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية المختصة وعضوية القضاة، وفي حالة وجود مانع يحول دون مباشرة رئيس المحكمة الابتدائية رئيس اللجنة لعمله، يحل محله من يفوضه من أعضاء اللجنة.

المادة الثانية: مهام اللجان

حددت المادة الثانية اختصاصات اللجان على أربع مراحل رئيسية:

أولًا: مرحلة تلقي طلبات الترشح حتى إعلان القوائم النهائية

تتولى اللجان استقبال طلبات الترشح لمدة ٦ أيام تبدأ من يوم السبت الموافق ٥ يوليو ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٥.

يتم تلقي الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي تُغلق فيه الطلبات الساعة الثانية ظهرًا.

تقوم اللجان بالتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين وتسليمها إلى لجان فحص طلبات الترشح وفقًا لما نص عليه قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (٧) لسنة ٢٠٢٥.

إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بكشفي أسماء المترشحين المقبولين بنظامي الفردي والقوائم عند عرضهما من لجنة فحص الطلبات، والبت في صفة كل مترشح.

إعلان القوائم النهائية للمرشحين في النظامين الفردي والقوائم في مكان ظاهر أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.

ثانيًا: مرحلة الإعداد والتجهيز حتى يوم الاقتراع

التنسيق مع الأجهزة الإدارية والأمنية المختصة في كل محافظة للتأكد من جاهزية المراكز الانتخابية، ومقار اللجان العامة والفرعية ولجان الحفظ، بما يضمن راحة الناخبين، وأعضاء اللجان، ووكلاء ومندوبي المرشحين، وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم بمتابعة الانتخابات.

التنسيق مع الأجهزة الأمنية لوضع وتنفيذ خطط التأمين اللازمة للعملية الانتخابية.

التنسيق مع مديريات الأمن لتوفير مستلزمات العملية الانتخابية، مثل الصناديق الشفافة والأقفال البلاستيكية وكبائن الاقتراع وغيرها.

تلقي البيانات والإخطارات الخاصة بالدعاية الانتخابية من المرشحين وممثلي القوائم، وإحالتها إلى اللجان المختصة لمراجعة مدى التزام الدعاية بالضوابط المحددة وأوجه الإنفاق، والتي تقوم بدورها بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات.

إخطار رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية ولجان الحفظ بقرارات ندبهم للإشراف على الانتخابات.

استلام أوراق العملية الانتخابية، بما فيها محاضر الإجراءات، وبطاقات إبداء الرأي، ومحاضر الفرز والحصر العددي، والتعليمات المنظمة للعمل، وغيرها، وتسليمها لرؤساء اللجان في الوقت المحدد قبل يوم الاقتراع.

اتخاذ ما يلزم لتوفير الإقامة المناسبة لأعضاء اللجان العامة والفرعية ولجان الحفظ وتدبير أمورهم المعيشية.

متابعة حضور الأمناء الأصليين والاحتياطيين المكلفين باللجان المختلفة.

إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بإتمام كل إجراء من هذه الإجراءات في حينه.

ثالثًا: مرحلة الاقتراع

التواصل الدائم مع رؤساء اللجان العامة والفرعية طوال أيام الاقتراع، ومساعدتهم على مواجهة أي مشكلات أو معوقات تعترض سير العملية الانتخابية.

التأكد من انتظام العمل في مقار اللجان العامة والفرعية طوال فترة الاقتراع، وضمان سلامة إجراءات غلق المقرات في نهاية اليوم الأول.

التأكد من انتظام الخدمات الأمنية المكلفة بحراسة المراكز الانتخابية عقب انتهاء اليوم الأول.

التأكد من إعادة فتح مقار اللجان الفرعية في بداية اليوم الثاني وانتظام العمل بها.

متابعة عملية نقل أوراق الانتخابات من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة.

وضع خطة مرور دورية على اللجان الفرعية خلال أيام الاقتراع.

إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بإتمام كل إجراء من هذه الإجراءات فور حدوثه.

رابعًا: مرحلة ما بعد انتهاء الاقتراع

التنسيق مع مديريات الأمن للتأكد من استرداد كافة مستلزمات العملية الانتخابية المستعملة والفارغة.

استلام كافة أوراق العملية الانتخابية من رؤساء اللجان العامة ولجان الحفظ.

تسليم جميع أوراق العملية الانتخابية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ومقر الحفظ الخاص بها.

يتعين على رئيس كل لجنة إعداد تقرير شامل عن كل مرحلة من المراحل المذكورة أعلاه وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات به في الوقت المحدد.

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