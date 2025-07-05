مشفتوش ومكنتش متخيل ده يحصل، اعترافات الأب المتهم بدهس ابنه في البدرشين

شهدت منطقة البدرشين مأساة إنسانية مؤلمة، بعدما فقد طفل يبلغ من العمر 3 سنوات حياته في حادث صادم، إثر اصطدام سيارة والده به أثناء لهوه أمام المنزل.

أقوال الأب في اتهامه بدهس نجله

وخلال التحقيقات التي باشرتها النيابة المختصة، أدلى الأب المتهم باعترافات مثيرة، مؤكدا أنه لم يكن يرى الطفل أثناء تحريكه السيارة إلى الخلف، وأنه لم يتخيل لحظة أن ابنه قد يكون خلف المركبة في تلك اللحظة.

وقال الأب، في أقواله أمام جهات التحقيق: "كنت خارج بالعربية من أمام البيت، زي ما انا متعود، ومكنتش شايف أي حاجة ورا، وبعد ما اتحركت حسيت بحاجة تحت العجل، نزلت ألاقي ابني مرمي ومصاب، صرخت من الصدمة ومكنتش مصدق اللي حصل".

وأضاف: "ابني كان بيلعب في الشارع زي العادة، وأنا متعود أخرج بالعربية من نفس المكان، بس المرة دي القدر كان سابقني.. أنا اللي ربيته وبحبه موت، ومكنتش أتصور إني ممكن أبقى سبب في أذاه".

وأشارت التحقيقات إلى أن الأب لم يكن تحت تأثير أي مواد مخدرة أو كحولية، وأن الحادث وقع نتيجة "الإهمال غير المقصود"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُحيل الأب إلى النيابة العامة التي تواصل التحقيق في ملابسات الحادث.

ومن جهتها، أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة الطفل، بتسليم جثمانه لذويه، لدفنه بمقابر الأسرة، وطلبت تقرير الطب الشرعي، كما كلفت المباحث بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة.

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