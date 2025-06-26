كارو في مواجهة سيارة مسرعة، تفاصيل وقوع حادث دامي بالبدرشين

تستمع النيابة لأقوال شهود العيان في وقوع حادث تصادم بين سيارة وعربة كارو ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص ونفوق حصان في قرية المرازيق بالبدرشين.

وأفاد شهود العيان أن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية وكانت الإضاءة ضعيفة، على الطريق فاصطدمت بالكارو، وتسببت في وقوع الحادث.

وقوع حادث تصادم بالبدرشين

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام مرور قلعة المرازيق بمدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح البلاغ وتبين من الفحص وقوع تصادم بين سيارة وكارو.

أسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص ونفوق حصان، تم رفع آثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

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