الثلاثاء 01 يوليو 2025
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حوادث

لماذا وجهت النيابة العامة الاتهام لمالك سيارة حادث الطريق الإقليمي

حادث الطريق الإقليمي
حادث الطريق الإقليمي

كشفت تحقيقات النيابة العامة في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية والذي راح ضحيته 19 شخصا بينهم 18 فتاة وسائق الميكروباص السر وراء إدخال مالك السيارة في الاتهام.

وتبين أن عددا من ذوي الضحايا إلى جانب ممثل هيئة قضايا الدولة، هم من قاموا بالادعاء مدنيًا قبل قائد السيارة ومالكها أثناء مباشرة التحقيقات.

وبالتحقيق تبين ثبوت قيام مالك السيارة بتمكين المتهم مرتكب الحادث من قيادتها، رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له ذلك، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة (٨١ مكرر/٣) من قانون المرور. وعلى ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بحبس مالك السيارة احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث المروع الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إلى محكمة الجنايات المختصة، في جلسة عاجلة تُعقد يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025.

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النيابة العامة حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية حادث الطريق الاقليمي

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تفاصيل إحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية إلى الجنايات

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