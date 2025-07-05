السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة المرور اليوم، انسياب حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

انسياب حركة السيارات
انسياب حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

تشهد محافظتا القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت 5 يوليو 2025، تحسنًا نسبيًا في حركة المرور على أغلب المحاور والطرق الرئيسية، وسط انتشار ملحوظ للخدمات الأمنية والمرورية.

حالة المرور اليوم 

ففي محافظة القاهرة، جاءت حركة السير على عدد من المحاور الحيوية، مثل محور صلاح سالم وكوبري أكتوبر والطريق الدائري، بمعدلات طبيعية، مع تسجيل بعض الكثافات المتوسطة في المناطق القريبة من مداخل العاصمة.

 تحسن نسبي في حركة السيارات 

وشهدت مناطق وسط البلد، ومنها ميدان التحرير، وشارع رمسيس، وعبد المنعم رياض، سيولة مرورية ملحوظة مع بداية اليوم، فيما سادت حالة من الانتظام على امتداد كورنيش النيل في الاتجاهين.

الداخلية تكشف حقيقة انتحار أسرة كاملة من أعلى كوبري في الدقهلية

منها 400 ألف للنقل الثقيل، ضبط 18 مليون مخالفة مرورية خلال 6 شهور

أما في محافظة الجيزة، فسجلت الحركة المرورية انسيابية على معظم الطرق الرئيسية، خاصة في محاور الهرم، وفيصل، والمريوطية، وكورنيش الجيزة، مع وجود سيولة واضحة في الطرق المؤدية إلى ميادين الجيزة والنهضة والدقي.

كما سجلت المحاور الرابطة بين المحافظتين، مثل محور 26 يوليو ومحور صفط اللبن، حركة معتدلة في الاتجاهين، دون وجود أعطال أو حوادث مؤثرة حتى الآن.

وتواصل الإدارات المرورية جهودها لتسهيل حركة السير، من خلال نشر الخدمات الميدانية، وتكثيف التواجد الأمني، واستخدام الكاميرات لمراقبة الطرق، بهدف التدخل السريع في حالة حدوث أي تكدسات مفاجئة أو أعطال.

وينصح السائقون بالتحرك المبكر خاصة في فترات الذروة، وتجنّب الوقوف العشوائي، حفاظًا على انسيابية الحركة وتحقيق السيولة المطلوبة على الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحركة المرورية المحاور والطرق الطريق الدائري حركة السيارات حالة حالة المرور حالة المرور اليوم حركة المرور حركة السير حري محافظة القاهرة ميادين القاهرة والجيزة ميدان التحرير كورنيش الجيزة

مواد متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة انتحار أسرة كاملة من أعلى كوبري في الدقهلية

منها 400 ألف للنقل الثقيل، ضبط 18 مليون مخالفة مرورية خلال 6 شهور

الداخلية تكشف ملابسات واقعة تسميم كلاب ضالة بالجيزة

حملة أمنية فى أسيوط تضبط 10 قضايا مخدرات و45 سلاحا ناريا

تحرير 1242 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة خلال 24 ساعة

للسرعة الجنونية نصيب الأسد، تحرير 47 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 5 ملايين جنيه

ضبط 9 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حماس تكتب نهاية حرب غزة، فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ، 3 كوارث طبية بمصر خلال ساعات، غياب الزعيم عن زفاف حفيده

بديل وسام أبو علي، هل تحرك الأهلي للتفاوض مع مصطفى محمد؟

أسعار الخضار اليوم السبت، الطماطم تبدأ من جنيهين والثوم يبحث عن عصره الذهبي

اشتعال الصعيد والقاهرة تسجل 38، الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

انفجار عنيف يهز أرجاء مدينة تعز اليمنية (فيديو)

انهيار زوجة جوتا خلال الاستعداد لجنازته (فيديو)

تواصل إغراءاتها، سعر الفراخ اليوم السبت 5 يوليو 2025

ترامب: إيران لم توافق على تفتيش مواقعها النووية ولا التخلي عن تخصيب اليورانيوم

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

10 أيام.. إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 5 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 5 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 5 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية