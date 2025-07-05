حالة المرور اليوم، انسياب حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

تشهد محافظتا القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت 5 يوليو 2025، تحسنًا نسبيًا في حركة المرور على أغلب المحاور والطرق الرئيسية، وسط انتشار ملحوظ للخدمات الأمنية والمرورية.

حالة المرور اليوم

ففي محافظة القاهرة، جاءت حركة السير على عدد من المحاور الحيوية، مثل محور صلاح سالم وكوبري أكتوبر والطريق الدائري، بمعدلات طبيعية، مع تسجيل بعض الكثافات المتوسطة في المناطق القريبة من مداخل العاصمة.

تحسن نسبي في حركة السيارات

وشهدت مناطق وسط البلد، ومنها ميدان التحرير، وشارع رمسيس، وعبد المنعم رياض، سيولة مرورية ملحوظة مع بداية اليوم، فيما سادت حالة من الانتظام على امتداد كورنيش النيل في الاتجاهين.

أما في محافظة الجيزة، فسجلت الحركة المرورية انسيابية على معظم الطرق الرئيسية، خاصة في محاور الهرم، وفيصل، والمريوطية، وكورنيش الجيزة، مع وجود سيولة واضحة في الطرق المؤدية إلى ميادين الجيزة والنهضة والدقي.

كما سجلت المحاور الرابطة بين المحافظتين، مثل محور 26 يوليو ومحور صفط اللبن، حركة معتدلة في الاتجاهين، دون وجود أعطال أو حوادث مؤثرة حتى الآن.

وتواصل الإدارات المرورية جهودها لتسهيل حركة السير، من خلال نشر الخدمات الميدانية، وتكثيف التواجد الأمني، واستخدام الكاميرات لمراقبة الطرق، بهدف التدخل السريع في حالة حدوث أي تكدسات مفاجئة أو أعطال.

وينصح السائقون بالتحرك المبكر خاصة في فترات الذروة، وتجنّب الوقوف العشوائي، حفاظًا على انسيابية الحركة وتحقيق السيولة المطلوبة على الطرق.

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