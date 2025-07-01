الثلاثاء 01 يوليو 2025
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سياسة

رئيس الإنجيلية يهنئ المطران المنتخب للكنيسة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس عماد موسى داود حداد، بمناسبة انتخابه مطرانًا للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، خلفًا للمطران الدكتور سني إبراهيم عازر.

 

نمو الكنيسة العربية

وأعرب القس أندريه زكي عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا: "نُصلي أن يمنح الرب الدكتور القس عماد حداد نعمةً وحكمةً في قيادته للكنيسة، وأن تكون خدمته سبب بركة ونمو روحي لأبناء الكنيسة ومجتمعاتنا العربية. كما نثق أن يد الرب ستقوده ليُكمل المسيرة المضيئة التي قادها المطران الدكتور سني إبراهيم عازر بكل أمانة واقتدار".

كما توجه رئيس الطائفة الإنجيلية بخالص التقدير للمطران الدكتور سني إبراهيم عازر على ما قدمه من خدمة رعوية مخلصة، وما تركه من بصمة محبة وأثر روحي عميق في حياة الكنيسة وأبنائها.

واختتم الدكتور القس أندريه زكي تصريحه قائلًا: "نشارك إخوتنا في الكنيسة اللوثرية فرحتهم بهذه المرحلة الجديدة، ونصلي من أجل نمو الكنيسة العربية لخدمة الإنسان، وتعزيز قيم السلام والمحبة في منطقتنا".

 

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