السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تطلب التحريات حول مشاجرة تسببت في مقتل شاب بسبب طفل بالسلام

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة السلام بسرعة ضبط وإحضار عاطل متهم بقتل شاب تدخل لفض مشاجرة نشبت بين المتهم وطفل بدائرة القسم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط أحدهما قتيلا، علي الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الي مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن طفلا نشبت بينه وبين آخر خلاف ومشادة كلامية استعان فيها بالمجني عليه لفض الخلاف

وكشفت التحريات أن المجني عليه ذهب صحبة الطفل الي الطرف الآخر لإنهاء الخلاف والعتاب وأثناء ذلك تدخل أحد الأشخاص منهم وتعدي على الأول بسلاح أبيض فأصابه إصابات قاتلة

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة السلام قسم شرطة السلام النيابة العامة

مواد متعلقة

حيثيات الحكم في جريمة هزت بولاق بقتل الجنرال اليمني (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

الخطيب يتدخل، جديد صفقة بيع وسام أبو علي

مصدر بالأهلي: وسام أبو علي أبلغنا برغبته فى الرحيل بعد الخروج من المونديال

الكهرباء تعلن موعد وخطة التسعير الجديدة للشرائح

انهيار جزئي لعقار مكون من 4 طوابق في شبرا مصر

تواصل إغراءاتها، سعر الفراخ اليوم السبت 5 يوليو 2025

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

اشتعال الصعيد والقاهرة تسجل 38، الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أسعار الخضار اليوم السبت، الطماطم تبدأ من جنيهين والثوم يبحث عن عصره الذهبي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

10 أيام.. إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

87 عاما على مولد "شاويش القراء"، أبرز المحطات في حياة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش

بعد عاشوراء، موعد صيام الأيام البيض في شهر محرم 1447

تفسير حلم أكل الحلويات في المنام وعلاقته بالخير والفرج القريب

المزيد
الجريدة الرسمية