النيابة تطلب التحريات حول مشاجرة تسببت في مقتل شاب بسبب طفل بالسلام

أمرت نيابة السلام بسرعة ضبط وإحضار عاطل متهم بقتل شاب تدخل لفض مشاجرة نشبت بين المتهم وطفل بدائرة القسم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط أحدهما قتيلا، علي الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الي مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن طفلا نشبت بينه وبين آخر خلاف ومشادة كلامية استعان فيها بالمجني عليه لفض الخلاف

وكشفت التحريات أن المجني عليه ذهب صحبة الطفل الي الطرف الآخر لإنهاء الخلاف والعتاب وأثناء ذلك تدخل أحد الأشخاص منهم وتعدي على الأول بسلاح أبيض فأصابه إصابات قاتلة

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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