الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ننشر نص أقوال سائق التريلا المتسبب بحادث دائري البساتين

جانب من وقوع الحادث
جانب من وقوع الحادث

استمعت نيابة البساتين، لأقوال سائق التريلا المتهم بواقعة حادث الطريق الدائري بالبساتين الذي أدى لإصابة 6 أشخاص بجروح وكسور وتم نقلهم لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

وخلال التحقيقات مع سائق التريلا المتهم قال: “أنا كنت مركز في الطريق فجأة ما بقتش عارف أتحكم في الفرامل ولاقيت نفسي مش عارف أتحكم في عجلة العربية وفي لحظة اتخبطت عربيتي في الحاجز الخرساني على الطريق وما حستش بحاجة بعدها”.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود حادث تصادم اعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين، وعلى الفور انتقلت أجهزة أجهزة لمكان الواقعة وتبين تصادم سيارة نقل تريلا بالحاجز الخرساني واصطدام عدد من السيارات بها.

ودلت التحريات على أن سائق السيارة النقل كان يقود سيارته  واختلت عجلة القيادة بيده مما تسبب فى اصطدامه بالحاجز الخرساني بالطريق، واصطدام عدة سيارات ملاكي به.

ويتولى رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعلي الطريق الدائري الحاجز الخرساني الطريق الدائري أمن القاهرة تصادم سيارة نقل بمنطقة البساتين حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى طريق الدائري كاميرات المراقبة منطقة البساتين نيابة البساتين

مواد متعلقة

أبناء بلا قلوب.. وقائع صادمة لجرائم قتل الآباء على أيدي فلذات الأكباد.. واعظة أزهرية: انعدام الوازع الديني السبب.. وأخصائية نفسية: التجارب القاسية دافع رئيسي

انفجار كابل كهربائي، نص تقرير المعمل الجنائي بتفحم طابق أرضي بفيلا التجمع

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية بالقطامية

"ضغط نفسي ونوم كتير"، والد فتاة سقطت من الطابق الثامن بالبساتين يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة

حجز 3 أشخاص أطلقوا النار على خفراء في القطامية

لماذا أحيل للجنايات، قانونية تكشف العقوبة المتوقعة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي

الاتهامات الموجهة لسائق سيارة نقل طفلين داخل الشنطة الخلفية أثناء القيادة بالبساتين

في ظروف غامضة، التصريح بدفن طالبة سقطت من الطابق الثامن بالبساتين

الأكثر قراءة

ضبط 3 شباب اعتدوا على فتاة في الشارع بالإسكندرية بهدف "التريند"

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادي الشمس في حادث سير

سر توجه ديوجو جوتا إلى ميناء سانتاندير الإسباني قبل مصرعه

مساعد وزير الخارجية الأسبق: حديث آبي أحمد بشأن سد النهضة في البرلمان وقاحة

شاهد، موقع حادث تحطم سيارة نجم ليفربول ديوجو جوتا

بعد زيادة حوادث الموت على الطرق، ساويرس يوجه رسالة مهمة لوزير الداخلية

بعد موافقة النواب، ضوابط زيادة الأجرة الشهرية بقانون الإيجار القديم

كريستو يرحل عن الأهلي رسميا

خدمات

المزيد

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 3-7-2025

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بوجود مشاكل مالية

أبرزها استشهاد الإمام الحسين، أحداث وقعت في يوم عاشوراء

هل يجوز صيام عاشوراء منفردًا؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية