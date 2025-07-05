السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

تجديد حبس سيدتين لاتهامهما بسرقة مبلغ مالي من شقة بالمعادي

حبس سيدة
حبس سيدة

جدد قاضي المعارضات بالمعادي، حبس سيدتين "إحداهما لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المعادي، لقيامهما بسرقة مبلغ مالي "عملات أجنبية" من الشقة محل عمل إحداهما، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال  التحقيقات.

وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهما تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

وورد بلاغ لقسم شرطة المعادي بسرقة مبلغ مالي "عملات أجنبية" من الشقة محل عمل إحداهما وعلى الفور قامت قوات الأمن بقسم شرطة المعادي باتخاذ اللازم وإعداد الأكمنة اللازمة وبالفعل نجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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