الخميس 03 يوليو 2025
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حوادث

ضبط 8 أشخاص لسرقتهم أموالا وذهبا من داخل شقتين وسيارة بالقاهرة

ضبط 8 أشخاص بينهم
ضبط 8 أشخاص بينهم 4 سيدات لقيامهم بسرقة أموال وذهب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 8 أشخاص بينهم 4 سيدات لقيامهم بسرقة أموال وذهب من داخل شقتين وسيارة بالمعادي والزاوية الحمراء ومدينة نصر.

تعود البداية عندما تم ضبط سيدتين "إحداهما لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المعادى، لقيامهما بسرقة مبلغ مالى "عملات أجنبية" من الشقة محل عمل إحداهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهما تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

كما تم ضبط 3 أشخاص وسيدتين  "لأحدهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الزاوية ، لقيامهم بسرقة (مبلغ مالى، هاتفين محمول) من داخل سيارة، وبحوزتهم (3 أسلحة بيضاء – دراجة نارية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامه بسرقة (مشغولات ذهبية – مبلغ مالى – هاتف محمول) من داخل إحدى الشقق السكنية بأسلوب "التسلق"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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