توم هيدلستون يبدأ تصوير مشاهده في فيلم Avengers Doomsday

كشفت تقارير صحفية، أن الممثل توم هيدلستون، الذي اشتهر في عالم مارفل بتجسيده دور “لوكي”، بدأ رسميا تصوير مشاهده في فيلم Avengers Doomsday.

فيما عبر الممثل الشهير كريس إيفانز، عن حزنه لعدم عودته في فيلم مارفل الجديد "Avengers: Doomsday".

وقال كريس، في تصريحات صحفية، "من المحزن ألا أعود مع فريق المنتقمين، لكني واثق أنهم يعملون على شيء مذهل.. وسيكون الأمر أصعب عندما يُعرض الفيلم، وتشعر وكأنك لم تُدعَ إلى الحفلة".

فيما كشفت مصادر مطلعة داخل شركة ديزني أن الممثل "رايان رينولدز"، سيعود لأداء شخصية البطل الخارق Deadpool، مرة أخرى خلال أحداث فيلم Avengers Doomsday.

طاقم تصوير فيلم Avengers: Doomsday في البحرين

وفي سياق متصل، ومفاجأة غير متوقعة، لم تعلن عنها استديوهات مارفل، وصل طاقم عمل فيلم AVENGERS: DOOMSDAY، إلى دولة البحرين.

وذكرت التقارير الصحفية، أن عددا من طاقم عمل فيلم Avengers: Doomsday وصل مدينة البحرين، ومن ضمنهم أحد الأخوين روسو، لتصوير عدد من مشاهد الفيلم.

وتم رصد كل من: أنتوني ماكي، وليتيتيا رايت، وتينوش هويرتا، وداني راميريز، وسيمو ليو، ووينستون ديوك، وهانا جون كامين، ومابيل كادينا وأليكس ليفينالي في موقع تصوير الفيلم بالبحرين.

وكشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة حول قصة فيلم مارفل، الذي يجري تصويره في الوقت الحالي Avengers Doomsday.

وذكرت التقارير أن "روبرت داوني جونيور"، الذي يجسد شخصية الشرير DoctorDoom، سيستخدم أعضاء فريقي الـ Avengers، والـ FantasticFour، لمواجهة فريق الـ XMen، وذلك خلال أحداث فيلم Avengers Doomsday للوصول إلى هدفه.

كيفن فيجي يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم Avengers: Doomsday

وكشف رئيس استديوهات مارفل كيفن فيجي، تفاصيل جديدة عن فيلم "Avengers: Doomsday".

وقال فيجي خلال مؤتمر ديزني الذي أقيم مؤخرا، إن فيلم Avengers: Doomsday، سيركز على فريق الافنجرز، وشعب واكاندا، والـ Fantastic Four، وThunderbolts، وكذلك X-Men الأصليين، موضحا أن جميعهم سيقاتلون معا، ضد الدكتور دوم.

استديوهات مارفل تعلن ظهور 15 شخصية خارقة في فيلم "Avengers: Doomsday"

أعلنت استديوهات مارفل، في بث مباشر، عبر حساباتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، عن نيتها في إعادة جميع الممثلين الذين عملوا معها حتى الآن.

وأعلنت مارفل، بالفعل عن عودة أكثر من 15 شخصية، خلال أحداث فيلم "Avengers: Doomsday"، على أن يجسدوا معظمهم شخصيات ثانوية.

وتحدث المخرج، أنتوني روسو عن اختيار، الممثل روبرت داوني جونيور، لتجسيد شخصية دكتور دوم، في عالم مارفل السينمائي، وتحديدا فيلم Avengers Doomsday.

وقال روسو، في تصريحات صحفية: "لا أحد في العالم يستطيع تجسيد هذه الشخصية بالطريقة التي سيقدمها روبرت داوني جونيور".

الأخوان روسو يكشفان سبب عودتهما للعمل مع استديوهات مارڤل

فيما أوضح الأخوان "روسو"، السبب وراء عودتهم للعمل مرة أخرى مع استديوهات مارڤل، لإخراج فيلمي الـ Avengers المقبلين.

وقال الأخوان، في تصريحات صحفية: "لقد انتهى بنا الأمر للعثور في إحدى الليالي، على فكرة مجنونة قامت بتنشيطنا جميعًا... ورأينا بأنها قصة نحتاج إلى أن يراها العالم".

فيما أوردت التقارير الصحفية تفاصيل جديدة تتعلق بفيلم مارفل المنتظر،Avengers Doomsday.

وأشارت التقارير إلى أن أشرار فيلم Avengers Doomsday، سيكونون نُسخا مُتغيرة من أبطال كون مارڤل الرئيسي Earth-616، وسيكون بعضهم طيبًا، وبعضهم شريرًا، والبعض كارثيين.

80 مليون دولار أجر روبرت داوني جونيور لبطولة فيلمين جديدين من Avengers

وكشفت تقارير صحفية عن أجر الممثل الحائز على الأوسكار روبرت داوني جونيور، مقابل بطولة فيلمين جديدين من سلسلة Avengers.

وأوضحت التقارير أن روبيرت داوني جونيور سيتقاضى 80 مليون دولار، مقابل بطولة فيلمي Avengers، كما سيحصل على عدة امتيازات أخرى، منها: السفر للتصوير بطائرة خاصة، وتعيين طاقم حراسة خاص به، ومنطقة تخييم ضخمة خاصة به في مواقع التصوير.

روبرت داوني جونيور يعود لعالم مارفل

وأعلنت استديوهات مارفل، بشكل رسمي، عن عودة الممثل روبرت داوني جونيور، لعالم الأبطال الخارقين، عبر تجسيد شخصية الدكتور دوم، وهي شخصية شريرة، علي عكس أيرون مان، الذي اشتهر روبرت بلعبها في عالم مارفل، قبل أن يقتل ضمن أحداث فيلم Avengers.

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