الجمهور يوجه رسائل لأبناء عمرو دياب: "صوتهم حلو زي أبوهم" (فيديو)

تصدّر المطرب عمرو دياب، الشهير بلقب "الهضبة"، مؤشرات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إحيائه حفلًا غنائيًا حاشدًا مساء أمس الجمعة في مراسي بالساحل الشمالي، وذلك بالتزامن مع طرح ألبومه الجديد "ابتدينا"، الذي يضم 15 أغنية متنوعة.

حفل استثنائي وجمهور غفير

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذي تمايل على أنغام باقة من أشهر أغاني الهضبة، القديمة والجديدة، وسط أجواء من الحماس والبهجة.

وفاجأ عمرو دياب جمهوره خلال الحفل بظهور ابنته "جنا" على المسرح، حيث قدمت معه دويتو أغنية "خطفوني"، والتي تُعد من أبرز أغاني ألبومه الجديد.

ونالت جنا إشادة واسعة من الجمهور، الذي عبّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابه بصوتها، مشيرين إلى الشبه الكبير بين صوتها وصوت والدها.

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، بل صعد "عبدالله" نجل عمرو دياب إلى المسرح أيضًا، ليشاركه غناء أغنية "يلا"، في لحظة عائلية مميزة لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور.

تفاعل ضخم عبر السوشيال ميديا

وفور انتهاء الحفل، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بالتعليقات والصور من الحفل، حيث عبّر الجمهور عن إعجابه بالأداء القوي لعمرو دياب، والأجواء المميزة التي صنعها، إضافة إلى التفاعل الكبير مع ظهور جنا وعبدالله على المسرح، الأمر الذي جعل اسم عمرو دياب يتصدر الترند لساعات طويلة.

"ابتدينا".. بداية صيفية قوية للهضبة

يُذكر أن ألبوم "ابتدينا" هو أول ألبوم صيفي يطرحه عمرو دياب في 2025، ويضم 15 أغنية تعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين، ويُعد عودة قوية للهضبة للساحة الغنائية بصبغة جديدة من الإبداع الموسيقي والتجدد الفني.

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