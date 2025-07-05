النيابة تأمر بضبط سائق متهم بالاصطدام بشاب أثناء عبوره الطريق على محور المشير

أمرت نيابة مدينة نصر بسرعة ضبط وإحضار سائق متهم بصدم شاب أثناء عبوره محور المشير بمدينة نصر، مما أسفر عن إصابته وتم نقله الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حادث محور المشير بمدينة نصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى محور المشير بمدينة نصر عن وقوع مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب لمحور المشير بمدينة نصر صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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