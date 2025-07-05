السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم وبورسعيد الأعلى

قطار
قطار
ads

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، انتظام حركة نقل الركاب بالسكك الحديدية، اليوم السبت، مشددا على أهمية تقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة.

تأخيرات قطارات السكك الحديدية على الخطوط

وتوقعت  الهيئة القومية للسكك الحديدية، ارتفاع تأخيرات القطارات، اليوم على الوجهين البحري والقبلي.

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، ٥٥ دقيقة، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ ٩٠  دقيقة.   

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:  

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات ٣٠ دقيقة. 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط ٥٥ دقيقة.

أسيوط / أسوان ٥٥ دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة.

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 
متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية للسكك الحديدية الهيئة القومية الهيئة القومية لسكك حديد

الأكثر قراءة

الخطيب يتدخل، جديد صفقة بيع وسام أبو علي

مصدر بالأهلي: وسام أبو علي أبلغنا برغبته فى الرحيل بعد الخروج من المونديال

الكهرباء تعلن موعد وخطة التسعير الجديدة للشرائح

انهيار جزئي لعقار مكون من 4 طوابق في شبرا مصر

تواصل إغراءاتها، سعر الفراخ اليوم السبت 5 يوليو 2025

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

اشتعال الصعيد والقاهرة تسجل 38، الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

أسعار الخضار اليوم السبت، الطماطم تبدأ من جنيهين والثوم يبحث عن عصره الذهبي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 4/ 7/ 2025

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

10 أيام.. إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد عاشوراء، موعد صيام الأيام البيض في شهر محرم 1447

تفسير حلم أكل الحلويات في المنام وعلاقته بالخير والفرج القريب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 5 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية