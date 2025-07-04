جيش الاحتلال يُنذر سكان مناطق في خان يونس بالإخلاء الفوري

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، سكان مناطق في مدينة خان يونس بقطاع غزة بالإخلاء الفوري.

استمرار المواجهات في محيط خان يونس

وتشهد مناطق مختلفة من خان يونس اشتباكات عنيفة وغارات متواصلة منذ صباح اليوم، حيث تحاول قوات الاحتلال تعزيز وجودها الميداني وسط مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية.

تصعيد ميداني مستمر

ويأتي هذا التطور ضمن تصعيد ميداني متواصل في القطاع، إذ تشن إسرائيل هجمات جوية وبرية، تقابلها عمليات استهداف متعددة من جانب المقاومة في مناطق التماس، لا سيما جنوب ووسط غزة.

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