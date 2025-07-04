الجمعة 04 يوليو 2025
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حوادث

عرض حياة المواطنين للخطر، القبض على سائق أتوبيس بتهمة السير عكس الاتجاه بمدينة نصر

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي قائد أتوبيس نقل جماعي، لقيامه بالسير عكس الاتجاه، معرضا حياته والمواطنين للخطر بمدينة نصر.

فيديو أتوبيس يسير عكس الاتجاه بمدينة نصر

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد أتوبيس نقل جماعي بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، معرضا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط قائد المركبة، مقيم بمحافظة القليوبية، وتبين انتهاء رخصتي القيادة والتسيير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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