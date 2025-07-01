الثلاثاء 01 يوليو 2025
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خارج الحدود

بسبب قانون الإنفاق المجنون، إيلون ماسك يهدد بتأسيس حزب سياسي جديد

ترامب والملياردير
ترامب والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، فيتو

هدد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي كان يُعد حتى وقت قريب من أبرز المقربين للرئيس دونالد ترامب، بتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم "الحزب الأمريكي"، في حال تمرير ما وصفه بـ"مشروع قانون الإنفاق المجنون".

وقال ماسك في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "إذا تم تمرير مشروع قانون الإنفاق المجنون هذا، فسيتم تأسيس الحزب الأمريكي في اليوم التالي. بلدنا بحاجة إلى بديل للحزب الموحد من الديمقراطيين والجمهوريين، حتى يكون للناس صوت حقيقي".

وأضاف في تغريدة لاحقة: "هم فقط يتظاهرون بأنهم حزبان. في الواقع، هناك حزب موحد واحد فقط".

ويُعد ماسك من أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي والتكنولوجي الأمريكي، وتثير تصريحاته جدلًا واسعًا، خصوصًا فيما يتعلق  بالسياسة الأمريكية وانخراطه المتزايد في قضايا الرأي العام.

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