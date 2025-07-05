السبت 05 يوليو 2025
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رياضة

ريبيرو يطلب توفير بديل وسام أبو علي قبل انطلاق معسكر تونس

ريبيرو
ريبيرو

طلب خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي من إدارة ناديه التعاقد مع مهاجم جديد حال رحيل وسام أبو علي مهاجم الأهلي رسميا، مشددا على أهمية تواجد المهاجم الجديد في معسكر الإعداد المنتظر انطلاقه في تونس يوم ١٨ يوليو الجاري. 

من ناحية أخرى أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي  أعطى الضوء الأخضر لرحيل وسام أبو علي بعد وصول عرض الريان القطري الذي يقترب من 8 ملايين دولار مؤكدا أن الخطيب طلب تحقيق أكبر مكاسب مالية ممكنة من صفقة بيع وسام أبو علي من أجل تجهيز البديل المناسب. 

 

موسم ونصف من الإنجازات والأرقام القياسية

ولم يحتج وسام أبو علي إلى الكثير من الوقت كي يحجز مكانا له في قلوب جماهير الأهلي، حيث خلال موسم ونصف فقط، أصبح أحد أهم أعمدة الفريق، وساهم في تحقيق مجموعة من البطولات الجماعية، بجانب إنجازاته الفردية المميزة، والتي جاء أبرزها:

الحصول على لقبين للدوري المصري الممتاز، ولقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاث.

 كما حصد أبو علي لقب هداف الدوري الممتاز موسم 2023ـ2024، برصيد 18 هدفا. 

 

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