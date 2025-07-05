القباني عن تعاقد الزمالك مع جون إدوارد: جابوه علشان يشيل الليلة

قال وائل القباني مدير الكرة السابق بنادي الزمالك: " إن مجلس الإدارة قرر تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي علشان يشيل الليلة".

وأضاف القباني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "من وجهة نظري لا يصح أبدًا أن يأتي شخص في منصب جديد ويقوم بتفوير الحرس القديم بالكامل".

وتابع: "هدف مجلس الزمالك من التعاقد مع جون إدوارد هو رفع الضغط عنهم وتصديره في الأزمات".

التتويج بكأس مصر نجاح لنا

واستطرد وائل القباني: "مش حابب تعيين مدير كرة من خارج الزمالك لأن كده أنت بتقول إن مفيش حد من أبناء الزمالك يصلح".

وأكمل: "التتويج بكأس مصر نجاح لنا رغم الأزمات، وسبب رحيلي إنهم مش عايزين الحرس القديم يكون موجود وده مش صح".

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