السبت 05 يوليو 2025
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رياضة

وائل القباني: لم أقدم توصية باعتزال شيكابالا ولكن أدعم قراره بشدة

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو

شيكابالا، كشف وائل القباني مدير الكرة السابق بنادي الزمالك عن رأيه في قرار محمود عبد الرازق شيكابالا باعتزال كرة القدم.

 

لم أوص باعتزال شيكابالا

وقال القباني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "أنا مع قرار اعتزال شيكابالا، أنا بحبه جدًّا وكنت قريب منه، هو محترم ملتزم وقائد، وربنا كرمه بـ ركلة الجزاء الأخيرة ضد بيراميدز في كأس مصر، مع إنه ما كنش عايز يشوط، وتلك أفضل نهاية لشيكابالا".

وعن تقديم توصية من خلاله باعتزال شيكابالا، قال: "لم أقدم أي توصية بشأن شيكابالا، لأن هذا الأمر فني وليس إداريًّا".

وأضاف: "كنا في حاجة إلى بطولة كأس مصر، والحمد لله تُوجنا باللقب".

وائل القباني، فيتو
وائل القباني، فيتو

تم تعييني في فترة صعبة جدَّا

وتابع: "تم تعييني في فترة صعبة جدًّا والبعض ترشح معي لهذا المنصب ورفضوا بسبب ظروف النادي".

وأكمل: "عبد الله جورج تواصل معي وأخبرني أن الكابتن حسين لبيب يرغب في التواصل معي، وأخبرني رئيس النادي أنه يرشحني في منصب مدير الكرة خلال الفترة القادمة مع أيمن الرمادي ولدينا هدفين، الأول أن نكون ثالث دوري، وأنا آسف إني بقول كده لأننا في فترة صعبة، والثاني التتويج بكأس مصر".

وأَضاف: "أخبرتُ رئيس النادي أني موافق.. وهو قال لي إن الفترة ستكون شهرًا واحنا مش عارفين إيه اللي هيحصل.. قلت لا يهم  شهر أو سنة وجودي في الزمالك شرف لي".

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شيكابالا وائل القباني الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا كأس مصر حسين لبيب

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