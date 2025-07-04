بعد هدفه في فلومينينسي، ماركوس ليوناردو يتصدر ترتيب هدافي مونديال الأندية 2025 (فيديو)

كأس العالم للأندية، أحرز ماركوس ليوناردو هدف التعادل للهلال السعودي في الدقيقة 51 في مرمى فريق فلومينينسي البرازيلي في المباراة التي تقام على ملعب "كامبينج وورلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، في افتتاح الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ماركوس ليوناردو يصل إلى الهدف الرابع في 5 مباريات خاضها مع الهلال في مونديال الأندية.

وسجل ضد مانشستر سيتي هدفين وسجل ضد فلومينينسي، ليصبح ماركوس ليوناردو هداف كاس العالم للأندية بالتساوي مع البرتغالي أنخيل دي ماريا برصيد 4 أهداف.

وسجل ماتيوس مارتنيلي هدف التقدم لفريق فلومينينسي البرازيلي في شباك نظيره الهلال السعودي في الدقيقة 41.

تشكيل فلومينينسي ضد الهلال في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: فابيو.

خط الدفاع: خوان بابلو فريتيس، صامويل كزافييه، تياجو سيلفا، إجناسيو أوليفيرا.

خط الوسط: جبريل فوينتيس، بيرنال، مارتينيلي، نونوتو.

خط الهجوم: خيرمان كانو، جون أرياس.

تشكيل الهلال ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كانسيلو، كوليبالي، متعب الحربي، لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سافيتش، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم، ماركوس ليوناردو.

ويلتقي الفائز من مباراة الهلال وفلومينينسي مع الفائز من مواجهة بالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية 2025.

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