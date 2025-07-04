وزير البترول يتفقد غرفة عمليات حادث البارج البحري ويتابع عمليات البحث على المفقودين الثلاثة

أجرى المهندس كريم زيارة إلى غرفة العمليات بشركة "أوسوكو" بجبل الزيت بخليج السويس، واجتمع بفريق قيادة عمليات البحث والتعامل مع تداعيات الحادث، واطلع على آخر مستجدات عمليات البحث عن المفقودين والتعامل مع البارج البحري بموقع الحادث، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لحادث انقلاب البارج البحري "أدمارين 12" التابع لشركة أديس بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس.

حيث عقد لقاءً مع قيادة فرق الإنقاذ وأعضاء لجنة تقصي الحقائق، واستعرض ما تم إنجازه من جهود في عمليات البحث والتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في توسيع نطاق البحث الجوي والبحري لحين العثور على المفقودين الثلاثة من طاقم البارج.

الأسباب الجذرية للحادث

وشدد الوزير خلال اللقاء على أهمية إتمام أعمال اللجنة في إعداد التقرير النهائي حول ملابسات الحادث، مع ضرورة الالتزام بالحيادية والشفافية التامة في مراجعة الوقائع وتحليل المعطيات الفنية، والتوصل إلى الأسباب الجذرية للحادث لتفادي تكراره مستقبلًا، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الأرواح وضمان السلامة المهنية يأتي في مقدمة أولويات العمل.

وتأتي هذه الجولة الميدانية في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على المتابعة الدقيقة والمباشرة لتنفيذ خطط الطوارئ، ودعم فرق الاستجابة، وتأكيد الالتزام الكامل بكافة الإجراءات لحماية العنصر البشري والحفاظ على السلامة والبيئة.

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