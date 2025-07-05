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رياضة

شاهد.. بكاء ياسين بونو بعد خسارة الهلال السعودي أمام فلومينينسي

ياسين بونو، فيتو
ياسين بونو، فيتو

كأس العالم للأندية، دخل المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، في نوبة بكاء بعد الخسارة أمام  فلومينينسي البرازيلي  بنتيجة 2-1  ليصعد إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على ملعب "كامبينج وورلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، في افتتاح الدور ربع النهائي لبطولة لمونديال الأندية 2025.

 

 

وسجل ماتيوس مارتنيلي هدف التقدم لفريق فلومينينسي البرازيلي في شباك نظيره الهلال السعودي في الدقيقة 41. 

وأحرز هرقل الهدف الثاني لفلومينيسي في الدقيقة 70.

بينما أحرز هدف الهلال ماركوس ليوناردو في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني.

تشكيل فلومينينسي ضد الهلال في كأس العالم للأندية 

حراسة المرمى: فابيو.

خط الدفاع: خوان بابلو فريتيس، صامويل كزافييه، تياجو سيلفا، إجناسيو أوليفيرا.

خط الوسط: جبريل فوينتيس، بيرنال، مارتينيلي، نونوتو.

خط الهجوم: خيرمان كانو، جون أرياس.

تشكيل الهلال ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كانسيلو، كوليبالي، متعب الحربي، لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سافيتش، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم، ماركوس ليوناردو.

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

وانطلقت مباراة الهلال وفلومينينسي بكأس العالم للأندية أمس الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

ونقلت مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية عبر شبكة DAZN، وعبر قناة MBC Action، وMBC Masr2.

ويلتقي الفائز من مباراة الهلال وفلومينينسي مع الفائز من مواجهة بالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية 2025.

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