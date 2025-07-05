أسباب الإصابة بحرقة المعدة والعلاجات المنزلية

تُعد حرقة المعدة شعورًا حارقًا مؤلمًا ومزعجًا في منتصف الصدر، وغالبًا ما يكون عرضًا لمرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، ويبدأ الألم عادةً خلف عظمة القص ويتجه نحو الحلق.

ويحدث الارتجاع عندما يرتفع حمض المعدة إلى المريء، مسببًا تهيجًا وأعراضًا أخرى، بينما يعمل الجهاز الهضمي والجاذبية معًا عادةً للحفاظ على حمض المعدة في مكانه، يمكن أن يؤدي الارتجاع المستمر إلى تطور مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

حلول منزلية للتخفيف من حرقة المعدة

إذا كنت تعاني من حرقة المعدة، فهناك العديد من الخيارات المنزلية التي قد توفر لك الراحة. ومع ذلك، من الضروري دائمًا استشارة طبيبك قبل تجربة أي علاجات منزلية أو مكملات، حيث قد تتفاعل بعضها مع الأدوية أو تسبب مشاكل صحية أخرى.

صودا الخبز: يمكن أن تساعد صودا الخبز في تهدئة نوبات حرقة المعدة عن طريق معادلة حموضة المعدة. ينصح بإذابة ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء وشربها ببطء. يُنصح باستخدام هذا العلاج باعتدال وبشكل متقطع، ومناقشة طريقة استخدامه الآمنة مع طبيبك.

مكملات عرق السوس: يعتبر جذر عرق السوس علاجًا عشبيًّا قديمًا أظهرت بعض الدراسات، فعاليته في توفير راحة أفضل من حرقة المعدة مقارنةً بمضادات الحموضة الشائعة. ومع ذلك، يجب الحذر، فالإفراط في تناول عرق السوس قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وانخفاض مستويات البوتاسيوم، والتداخل مع بعض الأدوية. لذلك، يجب استشارة الطبيب دائمًا قبل تناول مكملات عرق السوس.

خل التفاح: يستخدم البعض خل التفاح كعلاج منزلي لحرقة المعدة، اعتقادًا منهم أنه يحسن صحة الجهاز الهضمي.

مضغ العلكة: يحفز مضغ العلكة إنتاج اللعاب والبلع، مما قد يساعد على تخفيف حمض المعدة وإخراجه من المريء، ومضغ علكة خالية من السكر لمدة نصف ساعة بعد الوجبات قد يساعد في تخفيف حرقة المعدة، على الرغم من أن هذه النتائج تستند إلى عدد قليل من المشاركين. بشكل عام، قد يفيد مضغ العلكة بعض حالات الجهاز الهضمي.

الزنجبيل: للزنجبيل تاريخ طويل في الطب الصيني، ويُعرف بخصائصه التي تساعد في تخفيف الغثيان. يعتقد البعض أنه قد يكون مفيدًا أيضًا في علاج حرقة المعدة. ومع ذلك، يجب استخدامه بكميات صغيرة، حيث أن الجرعات الكبيرة قد تسبب حرقة المعدة أو مشاكل أخرى.

العلاجات الدوائية المتاحة

عندما تتطلب الحالة تدخلًا دوائيًا، يمكن لطبيبك أو الصيدلي المساعدة في اختيار الدواء المناسب، وتتوفر العديد من أدوية حرقة المعدة دون وصفة طبية، وتأتي في ثلاثة أنواع رئيسية:

مضادات الحموضة: تعمل على معادلة حمض المعدة فورًا.

حاصرات مستقبلات الهيستامين 2 (H2 blockers): تقلل من كمية حمض المعدة التي تنتجها المعدة عن طريق حجب مستقبلات معينة.

مثبطات مضخة البروتون (PPIs): تقلل أيضًا من كمية حمض المعدة المنتجة، وقد تكون أكثر فعالية للأعراض الشديدة أو طويلة الأمد.

تتوفر بعض الأدوية من هذه الأنواع أيضًا بوصفة طبية.

نصائح للوقاية من حرقة المعدة

للوقاية من حرقة المعدة أو منع تكرارها، يمكن اتباع عدة طرق:

تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة: يُقلل ترك فترة لا تقل عن ساعتين إلى ثلاث ساعات بين آخر وجبة والنوم من خطر الإصابة بحرقة المعدة.

الحد من استهلاك الكحول: تقليل كمية الكحول المتناولة أو التوقف عن شربها يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بحرقة المعدة.

الانتباه للأطعمة المحفزة: بعض الأطعمة قد تزيد من خطر الإصابة بحرقة المعدة، وتشمل: الأطعمة الحارة، الطماطم ومنتجاتها، الشوكولاتة، الأطعمة الدهنية، القهوة، النعناع، والأطعمة الحمضية مثل البرتقال والليمون.

الإقلاع عن التدخين: يُعد الإقلاع عن التدخين طريقة فعالة لتقليل حرقة المعدة، حيث تشير الكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي (ACG) إلى أنه قد يسبب الارتجاع المريئي.

ممارسة تمارين الاسترخاء: توصي الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي (AGA) بإستراتيجيات الاسترخاء لتخفيف حرقة المعدة.

التحكم في الوزن: إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فإن فقدان الوزن يمكن أن يساعد في التحكم في أعراض حرقة المعدة.

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