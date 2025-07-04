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ثقافة وفنون

أصالة تختتم مهرجان جرش في الأردن

أصالة، فيتو
أصالة، فيتو

تختتم النجمة السورية أصالة فعاليات مهرجان جرش بالأردن، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 2 أغسطس المقبل.

 

أصالة تختتم مهرجان جرش

ومن المفترض، أن تقدم أصالة عددًا كبيرًا من أغانيها خلال ختام مهرجان جرش بالإضافة إلى غنائها أغاني ألبوم ضريبة البعد.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ألبوم المطربة السورية أصالة الجديد “ضريبة البعد”.

وطرحت روتانا أغنيات الألبوم عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع منصات الموسيقى.

 

ألبوم ضريبة البعد 

ويضم ألبوم أصالة الجديد 10 أغنيات متنوعة، وهي: “المال السايب”، “أنا هنساك”، “عندي اكتفاء”، “العنب الساقع”، “كلام فارغ”، “ضريبة البعد”، “مش وحشة”، “أحبك أكرهك”، “كل التفاصيل”، “أيها المواطن”. 

وتتعاون أصالة في ألبومها الجديد "ضريبة البعد" مع مجموعة متنوعة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهم: أحمد المالكي، عليم، منى القيعي، محمد شافعي، تامر عاشور، محمد الشرنوبي، مدين، مصطفى العسال، خالد عز، فهد، جابر جمال، مصطفى حدوتة، إيهاب عبد الواحد، وغيرهم. 

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النجمة السورية أصالة أصالة تختتم مهرجان جرش اصالة مهرجان جرش بالأردن

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