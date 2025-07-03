الخميس 03 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

اليوم، أصالة تطرح ألبومها الجديد "ضريبة البعد"

بوستر ألبوم أصالة
بوستر ألبوم أصالة الجديد

تطرح النجمة السورية أصالة مساء اليوم الخميس ألبومها الجديد والذي يأتي تحت عنوان “ضريبة البعد”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الرقمية المختلفة بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. 

ألبوم ضريبة البعد 

ويضم ألبوم أصالة الجديد 10 أغنيات متنوعة، وهي: “المال السايب”، “أنا هنساك”، “عندي اكتفاء”، “العنب الساقع”، “كلام فارغ”، “ضريبة البعد”، “مش وحشة”، “أحبك أكرهك”، “كل التفاصيل”، “أيها المواطن”. 

وتتعاون أصالة في ألبومها الجديد "ضريبة البعد" مع مجموعة متنوعة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهم: أحمد المالكي، عليم، منى القيعي، محمد شافعي، تامر عاشور، محمد الشرنوبي، مدين، مصطفى العسال، خالد عز، فهد، جابر جمال، مصطفى حدوتة، إيهاب عبد الواحد، وغيرهم. 

أغاني ألبوم أصالة الجديد 

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