النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في اتهام سائق سيارة بدهس شاب في المريوطية

تستمع نيابة شمال الجيزة لأقوال شهود العيان في اتهام سائق سيارة ملاكى مسرعة بدهس شاب أثناء عبوره الطريق فى منطقة المريوطية، ما أسفر عن إصابته بعدة إصابات وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

دهس شخص أثناء عبوره الطريق

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية على الطريق فى منطقة المريوطية، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة.

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